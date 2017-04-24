Лоліта пригрозила Україні судом через заборону на в'їзд

Російська співачка і телеведуча Лоліта Мілявська прокоментувала заборону на в'їзд в Україну. Вона має намір подати позов проти влади України в Європейський суд з прав людини через те, що її не пустили в країну, заявила співачка одному з пропагандистських російських ЗМІ.

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"Я приєднаюся до позову про "Возз'єднання з родичами і перешкоду цьому" з великим задоволенням", - заявила Лоліта.

Також співачка розповіла, що її "вразило, що о восьмій ранку людям, які очолюють щось в Україні, не лінь сидіти у Facebook і вітати на повному серйозі прикордонні служби та СБУ з тим, що вони правильно виконали свій обов'язок і ось ще однєї злочинниці не буде в Україні".

Як повідомляв УНІАН, російську співачку Лоліту 23 квітня не пропустили через кордон у Конотопі, знявши з потяга. Після відвідування окупованої Керчі через закриті КПВВ у 2015 році в'їзд в Україну їй заборонений на три роки.

Співачка Лоліта, яка народилася в Західній Україні і довгий час жила в Києві, підтримує анексію Росією українського Криму і вважає президента РФ Володимира Путіна "генієм міжнародної політики". Донька Лоліти живе в Києві з бабусею.