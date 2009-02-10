Сьогодні пройдуть читання "Василь Стус і шістдесятництво"

Повідомляє Донецький прес-клуб

Сьогодні у Донецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Крупської відбудуться обласні Стусівські читання «Василь Стус і шістдесятництво». Сьогодні у Донецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Крупської відбудуться обласні Стусівські читання «Василь Стус і шістдесятництво». Як повідомили УНІАН у Донецькому прес-клубі, організаторами читань є Всеукраїнський добродійний фонд ветеранів МВС, Управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації, історико-літературний музей Василя Стуса, Донецька обласна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської, обласна організація Всеукраїнської спілки краєзнавців. У читаннях візьмуть участь краєзнавці, вчені, викладачі провідних вузів Донбасу.

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