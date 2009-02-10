Прибуття «Фаїни» в порт Момбаса відкладається

Через погіршення умов плавання судно «Фаїна» може прибути в кенійський порт Момбаса не раніше першої половини дня 12 лютого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА,

Відповідно до оперативної інформації, яку постійно отримує Президент України, судно пройшло більшу частину шляху, однак наразі умови плавання у зоні перебування судна дещо погіршилися через вплив океанських течій, у зв`язку з чим прибуття «Фаїни» може відбутися не раніше першої половини дня 12 лютого 2009 року.

За її словами, завершуються підготовчі заходи з прийому екіпажу і судна «Фаїна» у кенійському порту. У супроводі американських військових кораблів зі складу 5-го флоту ВМС США «Фаїна» продовжує рух у напрямку кенійського порту Момбаса.

«Моряки отримали довгоочікувану можливість щоденно спілкуватися зі своїми рідними, що позитивно вплинуло на їхній емоційний настрій», – наголосила прес-секретар.

Вона повідомила, що представники української сторони у взаємодії з кенійськими партнерами завершують підготовчі заходи з прийому судна і екіпажу в порту призначення.

Окрім того, з числа досвідчених фахівців відібрано змінний екіпаж «Фаїни», який готовий у визначений час вилетіти в Момбасу для прийняття судна в експлуатацію і проведення ремонтних робіт.

Як повідомляв УНІАН, судно «Фаїна» було захоплене піратами 25 вересня минулого року біля берегів Сомалі. У складі екіпажу судна – 17 громадян України. На борту «Фаїни» знаходяться 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії.

4 лютого пірати Сомалі одержали 3,2 млн. дол. викупу за український суховантаж і залишили судно.

Після цього “Фаїна” почала рух до порту Момбаса (Кенія) під охороною американського корабля.

Члени екіпажу судна після прибуття до Кенії хочуть вилетіти звідти літаком до Києва.

Раніше повідомлялося, що "Фаїна" прибуде у кенійський порт Момбаса 11 лютого.