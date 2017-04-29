Консул перевіряє інформацію про нібито затримання українського танкера в Лівії

Консул перевіряє інформацію про нібито затримання українського судна в територіальних водах Лівії. Про це повідомляє Консульська служба Міністерства закордонних справ у Twitter.

Читайте такожУ евакуйовану будівлю посольства України в Лівії залетів снаряд (фото)

"Консул перевіряє інформацію про нібито затримання українського судна в терводах Лівії. Офіційного підтвердження немає", - йдеться в повідомленні.

Раніше агентство Reuters з посиланням на представника ВМС Лівії повідомило, що лівійські військово-морські сили затримали два судна за підозрою в контрабандне вивезення нафти з цієї країни. Інцидент стався в районі Сиди Саїд, розташованому на захід від столиці Лівії Тріполі.

Перед затриманням судів три години тривала перестрілка. Одним із захоплених суден став танкер "Рута", який ходить під прапором України. На другому судні під назвою "Stark" – прапор невстановленої африканської країни.