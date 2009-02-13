Моряки з «Фаїни» погодилися пройти реабілітацію

Моряки з екіпажу судна «Фаїна» погодилися пройти реабілітацію у медичних закладах Державного управління справами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це заявив заступник керівника Державного управління справами Ростислав ВАЛІХНОВСЬКИЙ, який очолював групу медиків ДУС, що зустрічали «Фаїну».

За словами Р.ВАЛІХНОВСЬКОГО, за дорученням Президента України, медики Державного управління справами запропонували морякам судна «Фаїна» пройти медико-психологічну реабілітацію у медзакладах ДУС, а саме, в клінічній лікарні «Феофанія» та відповідних санаторно-курортних закладах.

Він зауважив, що вчора українські медики разом зі своїми кенійськими колегами оглянули екіпаж «Фаїни». «Медогляд встановив, що в усіх членів екіпажу наразі стабільний стан здоров`я», - сказав Р.ВАЛІХНОВСЬКИЙ, додавши, що жоден з моряків не потребував стаціонарної медичної допомоги - натомість були лише випадки, коли йшлося про необхідність амбулаторного обстеження та надання лікарської допомоги безпосередньо на місці.

Говорячи про запропоновану морякам реабілітацію, заступник керівника ДУС зазначив, що “йдеться про важливість відновлення загального стану здоров`я, стабілізацію психологічного стану, якість яких, на жаль, знизилася в результаті тривалого перебування у піратському полоні».

Він зауважив, що перебування екіпажу «Фаїни» у медичних закладах буде оплачене державним коштом. За словами Р.ВАЛІХНОВСЬКОГО, під час перельоту з Кенії до України медики та екіпаж «Фаїни» домовилися, що спочатку моряки проводять короткий час вдома з родинами, але вже найближчим часом, хто побажає, скористається запропонованою їм можливістю поправити здоров`я у медзакладах ДУС.

Заступник керівника ДУС також повідомив, що довгий переліт з Момбаси до Києва всі моряки перенесли благополучно.