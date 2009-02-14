Завтра в Україні - сніг на всі смаки

Завтра в Україні очікується мокрий сніг та сніг, на півдні з дощем, у північних, центральних і південних областях місцями сильні опади, налипання мокрого снігу. На дорогах, крім південно-східної частини, місцями ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних і північних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла (в Карпатах протягом доби 7-12° морозу); на решті території вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла, в Криму до 10°.

У Києві та області у неділю очікується мокрий сніг та сніг, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі по області 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.