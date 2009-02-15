Жодного дня без справи про відмивання грошей - похвалилася податкова

Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА України, у 2008 році виявив 365 злочинів, що становить 104% порівняно з 2007 роком (351 злочин).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації України, загальна сума виявлених легалізованих доходів становила майже 2 млрд. 982,1 млн. грн.

На думку фахівців департаменту ДПА, спостерігається тенденція покращення якості викритих злочинів. Із загальної кількості (365) злочинів порушено 266 кримінальних справ, що становить 102% до 2007 року (260 злочинів).

З метою компенсування втрат державі від скоєних злочинів протягом 2008 року підрозділами боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, вилучено товарно-матеріальних цінностей та накладено арешт на майно сумою 1 млрд. 81,2 млн. грн., що майже у 4 рази більше, ніж у 2007 році (283,8 млн. грн.).

За результатами вжитих заходів регіональними підрозділами боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, протягом 2008 року відшкодовано збитків за кримінальними справами на загальну суму 103,4 млн. грн., що у 1,8 рази більше за відповідний період минулого року (58 млн. грн.).

З метою залучення до відповідальності винних осіб і відшкодування завданих державі збитків за результатами попереднього розслідування протягом 2008 року направлено до суду 220 кримінальних справ або 124% до 2007 року (177 справ).