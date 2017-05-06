У прифронтовому районі Мар’їнки не вистачає поліцейських – Аброськін

У прифронтовому районі Мар’їнки є недоукомлектування кадрів, а саме не вистачає 22 людини. Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник ГУ Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

Він зазначив, що найбільш відчутна нестача кадрів у слідчому підрозділі.

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"Говорячи про особовий склад підрозділу, то бажаючих йти служити у прифронтовий район немає. Наразі некомплект кадрів складає 22 людини. Найбільш відчутний він у слідчому підрозділі", — написав Аброськін.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Красногорівці Донецької області бойовики обстріляли район міської лікарні, під час обстрілу отримала осколкове поранення місцева жителька.

«Красногорівка. Щойно бойовики обстріляли район міської лікарні, розбиті декілька вікон будівлі. Також пошкодження зазнав нежитловий приватний будинок на вул. Грушевського. Під час обстрілу отримала осколкове поранення місцева жителька, 1960 р.н. Наразі госпіталізована до лікарні», - повідомив Аброськін.