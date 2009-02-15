Пенсійному фонду забракло грошей для виплати пенсій

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області не змогло в повному обсягу виплатити пенсії в січні за рахунок власних коштів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької ОДА з посиланням на начальника головного управління ПФУ в області Анатолія КАЗАЧУКА, в січні до бюджету фонду було мобілізовано 311,5 млн. грн., тоді як пенсій необхідно було виплатити на загальну суму 545,6 млн. грн.

"Пенсій виплатили 545,6 млн. грн. Різницю покрили за рахунок позики в казначействі", - повідомив А.КАЗАЧУК.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними, більшість запорізьких підприємств за підсумками січня 2009 р. одержали показники на рівні не вище 65% від обсягів грудня 2008 р. Практично всі великі підприємства працюють за зміненим (скороченим) графіком роботи. Зарплати зменшено до мінімуму, премії практично не виплачуються.