На Прикарпатті розпочалася операція «Первоцвіт-2009»

На Прикарпатті розпочалася щорічна операція «Первоцвіт-2009». Державна екологічна інспекція в Івано-Франківській області спільно з обласним управлінням лісового та мисливського господарства та Управлінням МВС в області розпочали щорічну п`ятимісячну операцію "Первоцвіт-2009" з посилення державного контролю за збереженням рідкісних рослин.

Як повідомили УНІАН в обласній екологічній інспекції, створено спільні оперативні групи, які проводитимуть рейдові перевірки в місцях збору, збуту декоративних рослин та на шляхах їх перевезення.

Державна екологічна інспекція в області попереджає, що “купуючи тендітні первоцвіти, ви сприяєте злочинному промислу”. Закон оберігатиме природу тоді, коли кожна людина шануватиме кожну рослину, занесену до Червоної книги України, наголошується у зверненні до краян.

Довідка УНІАН. На території Прикарпаття з ранньоквітучих дикорослих рослин, занесених до Червоної книги України, ростуть: підсніжник білосніжний (звичайний), білоцвіт весняний, шафран (крокус) Ейфелі, цибуля ведмежа (черемша), рябчик шаховий (великий).