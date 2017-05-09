У Москві бойовики РФ, які воюють на Донбасі, вийшли на акцію "Безсмертний полк" (фото, відео)

У Москві російські бойовики, які беруть участь у боях на Донбасі, вийшли на акцію "Безсмертний полк".

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, ця група розчинилася серед учасників акції.

Тим не менше, кілька десятків людей у російській військовій формі з емблемами бойових підрозділів бойовиків також пройшли по Тверській вулиці.

Вони пронесли над собою розтяжки з фотографіями бойовиків, ліквідованих на Донбасі, з написами "Добровольці Росії", "Завжди в лавах", "Безсмертний полк Донбасу" ("Добровольцы России", "Всегда в строю", "Бессмертный полк Донбасса").

На відміну від інших учасників ходи, бойовики вели себе агресивно.

Загалом на акцію "Безсмертний полк" в Москві вийшли сотні тисяч людей.