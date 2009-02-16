Грузія наполягає на збереженні безвізового режиму з Україною

За припущенням грузинської сторони, візовий режим між Грузією і Україною переглянутий не буде.

Як заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Давид Джалаганія на прес-конференції, “відповідні заяви української сторони були мотивовані криміногенною ситуацією в країні, проте не думаємо, щоб ситуація була така критична, щоб викликала необхідність перегляду візового режиму між країнами».

«Звичайно, відбудуться консультації з українського боку. Ми сподіваємося, що після зустрічей ситуація врегулюється», - цитує його "Грузія-онлайн".

Міністерство внутрішніх справ України закликає владу до введення візового режиму з Грузією і Молдовою, пише грузинскьий сайт. Згідно із заявою голови МЗС України Юрія Луценка, це необхідно зробити, щоб покласти край вільним діям етнічних злочинних груп в Україні.