Самойлова замість Євробачення заспівала в окупованому Криму, знову порушивши закон

Російська співачка Юлія Самойлова виступила на святковому концерті в окупованому Севастополі, присвяченому Дню Перемоги.

Співачка виступила на площі Нахімова в окупованому Севастополі на честь Дня Перемоги в день першого півфіналу "Євробачення", пише ТАСС.

Самойлова виконала підготовлену для Євробачення композицію "Flame Is Burning", а також пісню "День Перемоги".

Самойлова також розповіла, що на пісенному конкурсі Євробачення в 2018 році хотіла б виконати нову композицію.

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Україна, де в цьому році проходить пісенний конкурс, заборонила Самойловій в'їзд в країну, так як вона порушила українське законодавство, виступивши в анексованому Криму в 2015 році.