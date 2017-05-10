На сцені Євробачення-2017 виконають відомі хіти конкурсу в українській обробці (відео)

На сцені Євробачення-2017 виконають найвідоміші хіти конкурсу в українській обробці. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Йде підготовка до другого півфіналу Євробачення. На сцену вийдуть українські танцівники і хор, який виконає найвідоміші хіти Євробачення в українській обробці.

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Зазначається, що виконавчий директор Євробачення дав прес-конференцію з приводу скандалу з російською учасницею. Іона Ола Сандом розповів, що питання буде вирішуватися в червні.

Другий півфінал відбудеться 11 травня. Фінальна частина Євробачення відбудеться 13 травня.