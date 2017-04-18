"З боку Росії вийшов хитрий хід": Дорн прокоментував ситуацію довкола Самойлової та Євробачення-2017

Український співак Іван Дорн, який назвав війну з Росією "сваркою", прокоментував ситуацію довкола Євробачення. В інтерв'ю Медузі він розповів, що спокійно ставиться до пісенного конкурсу.

При цьому, враховуючи досвід попереднього інтерв'ю росЗМІ він заявив, що "будь-яка хитра фраза, з якої можна видавити який-небудь заголовок, обов'язково буде заголовком й буде використана проти нього".

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"Той факт, що не пускають дівчинку — ну... Виходить, що є закон України, з яким вона зустрілася, і тут вже я точно не порадник. Звісно, буде захищатися закон, який був ще до Євробачення. Звичайно, з боку Росії вийшов такий хитрий хід. Я зрозуміти не можу: вони знали, що її не пустять, тому що вона була в Криму?", - прокоментував Дорн ситуацію, що склалася довкола представниці від РФ Самойлової.

За словами співака, через прорахунки, які повсюди, створюється враження, що це вже не конкурс, а політика. "Хайп дуже швидко випаровується. Дуже рідко якась пісня залишається після Євробачення і стає справжнім хітом", - вважає він.

Європейський мовний союз раніше офіційно підтвердив, що Росія не братиме участі в Євробаченні, оскільки не погодилася на запропоновані альтернативи після відмови України пустити Самойлову в країну. ЄМС пропонувала Росії транслювати виступ співачки через супутник, або змінити конкурсанта. Перший канал назвав ці варіанти неприйнятними і заявив, що не буде транслювати Євробачення-2017.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня СБУ заборонила в'їзд на територію України Самойлової терміном на три роки. За словами керівника Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олени Гітлянської, "рішення прийнято на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України". Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті в окупованому Росією Криму.