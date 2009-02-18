Світові ціни на нафту значно знизилися

01:14, 18 лютого 2009
Суспільство
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Закінчилися торги на біржах

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 17 лютого на провідних нафтових біржах знизилися.

Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали:

- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 41,03 (-2,25) дол./бар.;

- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 34,93 (-2,58) дол./бар.

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