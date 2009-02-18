Світові ціни на нафту значно знизилися
01:14, 18 лютого 2009Суспільство
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Закінчилися торги на біржах
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 17 лютого на провідних нафтових біржах знизилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 41,03 (-2,25) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 34,93 (-2,58) дол./бар.
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