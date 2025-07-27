Синдром Аспергера міститься у переліку психічних захворювань, за наявності яких допуск до держтаємниці громадянину не надається.

Позафракційний народний депутат Мар’яна Безугла після заяви про те, що у неї синдром Аспергера, відповіла, чи має доступ до державної таємниці.

Про це вона написала у відповідь на пост журналіста Данила Мокрика, який звернувся до неї з таким запитанням. Він зауважив, що оскільки Безугла розповіла суспільству, що має синдром Аспергера, то виникає запитання, "чи має або мала вона доступ до державної таємниці".

"Питання, бачте, релевантне через Наказ МОЗ "Про затвердження Переліку психічних захворювань (розладів), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і за наявності яких допуск до державної таємниці громадянинові не надається". Синдром Аспергера у цьому переліку теж є - під загальним кодом МКБ F 8", - пояснив журналіст.

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Водночас там міститься примітка: "За наявності зазначених порушень у минулому такі особи можуть бути допущені до державної таємниці в разі стійкої ремісії (більше 5 років), що вирішується індивідуально лікарем-психіатром".

"Судячи з того, що повідомила Мар'яна Безугла, про ремісію ми не говоримо, вся симптоматика, з її ж слів, - на місці", - зауважив Мокрик.

Так, він звернувся до Безуглої із запитаннями, чи вона має або мала в будь-який період своєї парламентської діяльності доступ до державної таємниці та чи є її синдром Аспергера офіційно діагностованим.

"Якщо відповідь на попередні два запитання - ствердна, то чи надавав лікар-психіатр висновок про стійку ремісію у вас впродовж 5 років для доступу до державно таємниці?", - написав він.

Безугла відповіла на ці запитання в коментаря під постом. Вона написала: "1. Так. 2. Це не Ваша справа". Щодо третього питання вона, зокрема зазначила: "Ремісія? Це не психічна хвороба".

Стосовно відповіді на друге запитання Мокрик, зокрема зауважив, що "або в неї є офіційний діагноз, який забороняє їй доступ до державної таємниці, і тоді ми маємо справу з порушенням законодавства, або Мар'яна Безугла діагностує себе сама - і тоді виникають запитаннячка іншого характеру - про маніпуляції".

У вересні Верховна Рада України звільнила Безуглу з посади заступниці голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Її перевели у члени Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Безугла тоді зазначила, що у неї "залишається допуск до державної таємниці того ж рівня". "Також я кооперуюся з рядом тимчасових слідчих і спеціальних комісій для того, щоб продовжувати роботу", - додала вона.

26 липня Безугла розповіла, що має синдром Аспергера, та пояснила, як це впливає на неї. Вона зазначила, що відчуває емоції інакше і має високий поріг страху, а брехня для неї - майже неможлива.

Синдром Аспергера - це розлад зі спектру аутизму, що характеризується труднощами в соціальній взаємодії, особливостями сприйняття інформації, підвищеною увагою до деталей та схильністю до системного мислення. Люди з цим синдромом зазвичай мають нормальний або високий інтелект і не мають порушень мовлення, але можуть відчувати труднощі з розумінням емоцій інших та зчитуванням соціальних сигналів.

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https://www.unian.ua/politics/bezugla-zayavila-shcho-maye-sindrom-aspergera-13079253.html