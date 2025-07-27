Китай використовував контроль над рідкоземельними металами як інструмент примусу.

Китай уже використовував контроль над рідкоземельними металами як інструмент примусу щодо Японії, і це має стати небезпечним уроком для США, пише The Wall Street Journal.

У 2009 році 85% імпорту рідкоземельних металів до Японії припадало на Китай. Пекін зрозумів, що має дипломатичний інструмент, і скористався ним 2010 року, коли китайський траулер зіткнувся з японськими патрульними суднами поблизу островів, що контролюються Японією і на які претендує Китай. Японія затримала капітана та екіпаж, що спровокувало дипломатичний конфлікт. Тоді японські споживачі рідкоземельних металів повідомили про серйозні перебої в поставках, хоча Пекін заперечував будь-які дії.

Після того, як капітан був звільнений під тиском Китаю, через кілька місяців напруженість спала. Однак Японія почала шукати альтернативних постачальників.

Відео дня

Найбільшою ініціативою Токіо того часу стала угода з австралійською компанією Lynas Rare Earths, яка дещо допомогла, але не зробила достатньо швидкого внеску, щоб підірвати домінування Китаю.

За даними державної Японської організації з металів та енергетичної безпеки, станом на минулий рік близько 70% імпорту рідкісноземельних металів, які широко використовуються в електроніці, автомобілях і зброї, як і раніше залежало від Китаю. Коли Китай у квітні обмежив експорт рідкоземельних металів, це знову вдарило по деяких японських автовиробниках.

Досвід Японії має послужити уроком для США, і вказує на небезпеку самозаспокоєння, пише WSJ.

Якщо витрати не мають значення, скорочення залежності від Китаю може бути здійсненним, але бізнес не може дозволити собі високі витрати, заявив Кадзуто Судзукі, професор Вищої школи державної політики Токійського університету.

Рідкоземельні метали з Китаю

Раніше повідомлялося, що експорт рідкоземельних продуктів з Китаю, включно з потужними магнітами, у травні впав до нового п'ятирічного мінімуму.

Водночас у червні експорт зріс у понад сім разів порівняно з травнем. Це сталося після укладення в червні угод, пов'язаних із постачанням рідкоземельних мінералів і магнітів до США, у рамках яких виробник мікросхем Nvidia планує відновити продажі своїх чипів H20 AI до Китаю.

Вас також можуть зацікавити новини: