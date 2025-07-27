Але це не означає, що Valve залишить гравців зовсім без знижок.

Valve змінила розклад сезонних розпродажів у Steam. Головним рішенням стала відмова від проведення традиційного розпродажу на "Чорну п'ятницю".

Тепер наприкінці листопада не буде окремої масштабної події зі знижками, але її замінять тематичними пропозиціями за жанрами.

Як пояснила компанія, з 24 листопада по 1 грудня в магазині з'являться спеціальні добірки, оформлені в стилі чорної п'ятниці. Це не буде повноцінним розпродажем за участю всіх розробників, як раніше, а лише оновлення поточних акцій із сезонним оформленням.

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Ігри різних жанрів отримають знижки, але самі розробники більше не будуть прив'язані до цього періоду як до окремої події.

При цьому осінній розпродаж Steam змістився на більш ранні дати - з 29 вересня по 6 жовтня.

Valve підкреслює, що таке рішення ухвалено для рівномірного розподілу сезонних заходів і щоб не заважати участі розробників у номінаціях на премію Steam і активності під час чорної п'ятниці. Раніше осіння акція припадала якраз на кінець листопада і перетиналася з розпродажами на інших майданчиках.

Раніше ми розповідали, що тепер у Steam буде менше ігор для дорослих. Valve прийняла обмеження Mastercard і Visa.

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