Портал був приурочений до 10-річчя проєкту, і майже одразу ж "впав" через великий наплив відвідувачів.

До десятиріччя Undertale Тобі Фокс запустив сайт, на якому фанати протягом доби могли ділитися спогадами про гру.

Він опублікував посилання в соцмережах із підписом: "Майже минуло 10 років з виходу Undertale. Зараз я збираю ваші спогади. Давайте повернемося. Подивіться в обличчя квітці та заговоріть".

На сайті користувачі могли написати, що для них значить Undertale, вибрати одного з персонажів як аватар або створити власний піксельний образ з нуля.

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Деякі підійшли до цього з гумором, серед завантажених малюнків є, наприклад, лисий Фріск або логотип мережі супермаркетів Aldi. Але здебільшого люди діляться історіями, які пов'язані з грою, і малюють фан-арти.

Через великий наплив сайт одразу почав працювати з перебоями, а вже через добу після запуску Тобі Фокс оголосив, що зібрав понад 400 тисяч заявок, і сайт закривається.

Тепер під час переходу на портал говориться, що квітка сповнена спогадів, і потрібно чекати, коли вона заговорить знову. Найімовірніше, це станеться 15 серпня, у день ювілею Undertale.

Раніше ми розповідали, що творець Undertale склав список інді-ігор, у які він рекомендує пограти. Буде чим зайнятися, поки чекаємо на новий розділ Deltarune.

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