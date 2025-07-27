До десятиріччя Undertale Тобі Фокс запустив сайт, на якому фанати протягом доби могли ділитися спогадами про гру.
Він опублікував посилання в соцмережах із підписом: "Майже минуло 10 років з виходу Undertale. Зараз я збираю ваші спогади. Давайте повернемося. Подивіться в обличчя квітці та заговоріть".
На сайті користувачі могли написати, що для них значить Undertale, вибрати одного з персонажів як аватар або створити власний піксельний образ з нуля.
Деякі підійшли до цього з гумором, серед завантажених малюнків є, наприклад, лисий Фріск або логотип мережі супермаркетів Aldi. Але здебільшого люди діляться історіями, які пов'язані з грою, і малюють фан-арти.
Через великий наплив сайт одразу почав працювати з перебоями, а вже через добу після запуску Тобі Фокс оголосив, що зібрав понад 400 тисяч заявок, і сайт закривається.
Тепер під час переходу на портал говориться, що квітка сповнена спогадів, і потрібно чекати, коли вона заговорить знову. Найімовірніше, це станеться 15 серпня, у день ювілею Undertale.
Раніше ми розповідали, що творець Undertale склав список інді-ігор, у які він рекомендує пограти. Буде чим зайнятися, поки чекаємо на новий розділ Deltarune.