Оновлення вийде 30 липня.

Elden Ring Nightreign отримає режим для двох гравців 30 липня разом із патчем 1.02. Зараз можна грати або наодинці, або в складі з трьох осіб, а режим на двох давно просили ввести.

В оновленні також з'являться поліпшення інтерфейсу, включно з розширеними фільтрами для реліквій.

Незважаючи на неоднозначну реакцію аудиторії, гра показала хороші результати. У день релізу в Steam вона досягла піку в 313 тисяч одночасних гравців, це другий найкращий показник для FromSoftware після оригінальної Elden Ring, яка мала понад 953 тисячі.

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За першу добу Nightreign продалася тиражем у 2 мільйони копій, а зараз, за неофіційними даними, загальна кількість продажів перевищила 5 мільйонів.

Раніше гравці вже могли грати удвох за допомогою призначеного для користувача мода, який вийшов через буквально добу після релізу гри. Мод не підключається до офіційних серверів, не конфліктує з Easy Anti-Cheat і використовує окремі сейви, що ізолює прогрес від основної гри.

Раніше ми розповідали, що в Elden Ring: Nightreign є непотрібний предмет, який випадає з імовірністю 0.035%. Гравці вірять, що він може бути ключем до однієї з ігрових таємниць.

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