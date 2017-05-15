Суд Харкова арештував майно китаянки, якій танкобудівники передали секретну інформацію
Суд Харкова дозволив арештувати майно громадянки Китаю, яка організовувала виїзди фахівців для передачі інформації, що містить державну таємницю.
Як передає Depo.Харків, про це йдеться в ухвалі Київського районного суду Харкова від 27 квітня.
Суд розглянув клопотання слідчого Управління СБУ в Харківській області про арешт майна громадянки, яке було вилучено 12 квітня за місцем її проживання. Зокрема, слідчий просив арештувати її персональний комп'ютер із жорстким диском; папку сірого кольору із копіями креслень на 305 аркушів; книжку під назвою "Трансмиссии зарубежных ВГМ" (військових гусеничних машин – ред.) із грифом "Для службового користування" на 47 аркушів.
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Для обґрунтування клопотання слідчий зауважив, що речі вилучені у громадянки Китаю. Вона підозрюється в тому, що на Харківщині здійснює підбір фахівців та науковців оборонно-промислового комплексу, в тому числі тих, котрі мають допуск до державної таємницю, з метою їх залучення до участі в розробках та модернізації військової продукції в Китаї.
За даними Головного відділу контррозвідки УСБУ в Харківській області, жінка з 10-15 квітня 2017 року організували виїзд вітчизняних фахівців-секретоносіїв до території КНР з метою отримання від останніх відомостей та технологій, які становлять державну таємницю у сфері оборонно-промислового комплексу. Зокрема, слідчим відомо про виїзд у квітні 2017 року колишнього працівника ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова".
Суд задовольнив клопотання слідчих про арешт майна громадянки Китаю. Місцем зберігання арештованого майна визначити приміщення для зберігання речових доказів слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області.
Раніше харківський суд встановив, що колишній провідний інженер ХКБМ ім. Морозова без попередження виїжджав із України до Китаю. Чоловіка визнали винним у порушенні законодавства про державну таємницю та оштрафували на 170 грн.