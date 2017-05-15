Суд Харкова арештував майно китаянки, якій танкобудівники передали секретну інформацію

Як передає Depo.Харків, про це йдеться в ухвалі Київського районного суду Харкова від 27 квітня.

Суд розглянув клопотання слідчого Управління СБУ в Харківській області про арешт майна громадянки, яке було вилучено 12 квітня за місцем її проживання. Зокрема, слідчий просив арештувати її персональний комп'ютер із жорстким диском; папку сірого кольору із копіями креслень на 305 аркушів; книжку під назвою "Трансмиссии зарубежных ВГМ" (військових гусеничних машин – ред.) із грифом "Для службового користування" на 47 аркушів.

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Для обґрунтування клопотання слідчий зауважив, що речі вилучені у громадянки Китаю. Вона підозрюється в тому, що на Харківщині здійснює підбір фахівців та науковців оборонно-промислового комплексу, в тому числі тих, котрі мають допуск до державної таємницю, з метою їх залучення до участі в розробках та модернізації військової продукції в Китаї.

За даними Головного відділу контррозвідки УСБУ в Харківській області, жінка з 10-15 квітня 2017 року організували виїзд вітчизняних фахівців-секретоносіїв до території КНР з метою отримання від останніх відомостей та технологій, які становлять державну таємницю у сфері оборонно-промислового комплексу. Зокрема, слідчим відомо про виїзд у квітні 2017 року колишнього працівника ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова".

Суд задовольнив клопотання слідчих про арешт майна громадянки Китаю. Місцем зберігання арештованого майна визначити приміщення для зберігання речових доказів слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області.

Раніше харківський суд встановив, що колишній провідний інженер ХКБМ ім. Морозова без попередження виїжджав із України до Китаю. Чоловіка визнали винним у порушенні законодавства про державну таємницю та оштрафували на 170 грн.