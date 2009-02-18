Луценко за поліпшення взаємодії з Грузією

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО виступає за покращення взаємодії органів внутрішніх справ України та Грузії для боротьби зі злочинністю.

Як повідомляє Департамент зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, про це він заявив під час зустрічі з послом Грузії в Україні Гріголом КАТАМАДЗЕ.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що необхідні нові заходи Міністерств внутрішніх справ двох країн, які дозволять нейтралізувати небажані кримінальні елементи. Міністр внутрішніх справ назвав роботу грузинської поліції ефективною, і саме через це, за його словами, чимало злочинних елементів залишають Грузію і у пошуках наживи перебираються до інших країн, зокрема України.

“Нас не може не турбувати те, що на перше місце серед іноземців виходять ті злочинці, яких «видавлюють» з території Грузії, і вони намагаються тут займатися злочинним ремеслом. Ми чудово розуміємо, що злочинність не має меж, і ми хотіли б посилити співпрацю з МВС Грузії”, – наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

У свою чергу грузинська влада готова спільно з українськими правоохоронними органами вжити додаткових заходів з протидії злочинності. “Я дуже хочу, щоб в Україні пересічний громадянин говорив про мою країну добре”, - зазначив Г.КАТАМАДЗЕ.

Ю.ЛУЦЕНКО запропонував кілька конкретних кроків з поліпшення взаємодії працівників органів внутрішніх справ обох держав. Це, зокрема, екстрені зустрічі на рівні керівництва МВС двох країн, створення спільної групи. Також міністр запропонував вивчити питання запровадження реєстрації для окремих категорій громадян Грузії, які приїжджають в Україну. Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що йдеться, перш за все, про тих громадян Грузії, які мають у себе на батьківщині проблеми із законом.

“Не йдеться про тих, хто багаторазово приїжджає сюди у справах бізнесу, студентів чи туристів. Це торкається лише тих елементів, які викликають занепокоєння і у грузинських колег, і у нас”, - наголосив міністр.

У свою чергу Г.КАТАМАДЗЕ зазначив, що правоохоронні органи України й Грузії мають хороший досвід співпраці, тому наявні проблеми будуть розв`язані. Адже, на переконання посла, «українці в ставленні до грузин мають особливі симпатії».