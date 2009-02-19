Якщо лікарні об'єднаються, то матимуть менше проблем

Медичні працівники виступають за створення “Асоціації лікарень України”.

Про це вони повідомили на прес-конференції в УНІАН.

Заслужений лікар України, заступник керівника Державного управління справами (ДУС) Ростислав ВАЛІХНОВСЬКИЙ зазначив, що сфера охорони здоров’я на сьогодні є розбалансованою і дезінтегрованою системою надання медичної допомоги населенню. Він наголосив, що в цій системі існує багато недоліків: відсутність чіткої вертикалі влади, яка б включала комунальні та відомчі лікувальні заклади; відсутність медичних менеджерів високого рівня; кадрова диспропорція; вузькопрофільність лікарів; дефіцит кадрів у первинній ланці охорони здоров’я і сільській місцевості; висока плинність медичних кадрів з державних та комунальних установ; надмірність державного регулювання.

“На сьогодні створення “Асоціації лікарень України” є одним з ключових виходів із ситуації з точки зору того, як це відбувалося в країнах ближнього і дальнього зарубіжжя”, - сказав він.

За словами Р.ВАЛІХНОВСЬКОГО, метою створення асоціації є забезпечення необхідного рівня медичної допомоги населення та захист соціально прийнятного рівня фінансування лікарень в умовах економічної кризи. Створення асоціації лікарень надасть можливість, завдяки членству організації в “Європейській федерації лікарень”, отримувати консультативну допомогу в сфері менеджменту медичних закладів.

У свою чергу, директор Національного інституту хірургії і трансплантології ім. О.Шалімова, професор Юрій ПОЛЯЧЕНКО зазначив, що створення “Асоціації лікарень України” сприятиме обміну досвідом між лікарнями та запровадженню стандартів протоколів лікування.

“Враховуючи, що ресурсів в галузі не вистачає, стандарти протоколу лікування можуть реально допомогти кожному пацієнту і забезпечити на першому етапі заощадження державних коштів”, - сказав він.

Ю.ПОЛЯЧЕНКО також наголосив на необхідності законодавчого забезпечення діяльності медичної системи в нинішніх умовах. Зокрема, він вважає, що треба відновити чинність закону “Про лікарняні заклади”, який регулює діяльність конкретного лікувального закладу, що може в межах своїх фінансових можливостей реагувати на ті чи інші виклики, які сьогодні існують в системі.

Він також вважає, що необхідно законодавчо визначити що таке “медична допомога” і що таке “медична послуга”. “Якщо ми сьогодні зможемо визначити питання медичної допомоги і медичної послуги, ми зможемо дати відповідь на ініціативу міста Києва щодо платних послуг”, - сказав Ю.ПОЛЯЧЕНКО.