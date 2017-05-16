У Житомирі з червня зросте вартість проїзду в маршрутках на 67% - до 5 грн

У Житомирі вартість проїзду в маршрутних автобусах з 1 червня зросте на 66,7% - з 3 до 5 гривень/поїздка. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 16 травня, Житомирським міськвиконкомом.

Необхідність підняття вартості проїзду члени виконкому пояснили збільшенням собівартості перевезень пасажирів у зв’язку зі значним підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали та запасні частини.

Ухвалюючи вказане рішення, члени виконкому висунули жорсткі вимоги до приватних перевізників: а саме - замінити на нові 23 автобуси, які експлуатуються більше 10 років; створити гарні умови для перевезення для громадян із обмеженими можливостями; запровадити фінансові санкції за порушення перевізниками умов перевезення; впровадити електронний квиток та перевозити пільговиків у повному обсязі безкоштовно.

Серед вимог є також запровадження в обласному центрі пільгової вартості проїзду для школярів у розмірі 2 грн (зараз проїзд для школярів коштує 3 грн).

Перед сьогоднішнім рішенням вказане питання підняття вартості проїзду неодноразово розглядалося виконавчим комітетом Житомирської міської ради, однак тривалий час не набирало необхідної кількості голосів.

Перевізники проводили акції протесту з вимогами підняти ціну на проїзд у маршрутках Житомира та виставляли порожні маршрутки біля мерії.