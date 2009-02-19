Долар на міжбанку трохи не дотягнув до 8,5

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2700/8,3700, до 12:00 ціни зросли до 8,4400/8,4850. На час закриття цінові рівні досягли максимуму – 8,4600/8,4900.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», о 14:45 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари долар-гривня з котируваннями 7,7000/7,7900.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2280/0,2325, до 12:00 ціни піднялися до 0,2345/0,2375. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2335/0,2365. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,8000 (-0,5700).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2633/34, а до 15:00 зросли до 1,2703/04. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4455/10,5775, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,6765/10,7475. До закриття торгової сесії цінові показники з євро-гривні досягли рівня 10,7405/10,7925.