Бойовики відновили пропуск громадян через пункт пропуску "Гнутове"
14:17, 19 травня 2017Суспільство
111 0
Сьогодні близько 9 годин ранку без будь-яких причин бойовики припинили пропуск громадян через КПВВ.
Пункт пропуску "Гнутове" знову відкрили / REUTERS
Бойовики відновили пропуск громадян та транспортних засобтів через КПВВ "Гнутове". Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
"Зараз пропуск через лінію розмежування громадян і транспортних засобів у напрямку КПВВ "Гнутово" відновлено. Контрольний пункт в'їзду-виїзду працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожВ Одесі та Херсоні прикордонники викрили банду, яка нелегально переправляла моряків в окупований Крим
Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 9 годин ранку без будь-яких причин бойовики припинили пропуск громадян та транспортних засобів через лінію розмежування навпроти контрольного пункту в'їзду-виїзду «Гнутове».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter