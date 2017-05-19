Бойовики відновили пропуск громадян через пункт пропуску "Гнутове"

Бойовики відновили пропуск громадян та транспортних засобтів через КПВВ "Гнутове". Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

"Зараз пропуск через лінію розмежування громадян і транспортних засобів у напрямку КПВВ "Гнутово" відновлено. Контрольний пункт в'їзду-виїзду працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 9 годин ранку без будь-яких причин бойовики припинили пропуск громадян та транспортних засобів через лінію розмежування навпроти контрольного пункту в'їзду-виїзду «Гнутове».