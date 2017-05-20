В Одеській області проходять міжнародні антитерористичні навчання (відео)

В Одеській області проходять спільні антитерористичні навчання спецслужб України та Молдови "Міцний кордон-2017".

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Про це повідомляє прес-центр СБУ.

До навчань залучені три тисячі військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів.

"Відпрацьовані практичні спільні дії суб'єктів боротьби з тероризмом з питань протидії терористично-диверсійних груп. До навчань залучені три тисячі військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів. Під час навчань були виявлені три умовні диверсійно-розвідувальні групи і знищено десять "вибухових пристроїв". Також відпрацьовувалися практичні заходи взаємодії з представниками спеціальних служб Молдови", - розповів начальник УСБУ в Одеській області Олександр Довженко.

Перший етап навчань відбувся 15-19 травня, повністю вони завершаться 25 травня.