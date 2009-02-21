Населення України зменшилося на 229 тисяч осіб

Упродовж 2008 року чисельність населення України зменшилась на 229 тис. осіб, станом на 1 січня 2009 р. в країні проживало трохи більш як 46,14 млн. мешканців.

Про це повідомляється в доповіді Державного комітету статистики "Про соціально-економічне становище України за січень 2009 року", оприлюдненій на офіційному веб-сайті відомства.

Зменшення населення відбувалося виключно за рахунок природного скорочення – 243,9 тис. осіб, у той час як міграційний приріст становив 14,9 тис. осіб.

Порівняно з 2007 р., природне скорочення зменшилося на 46,3 тис. осіб. Воно спостерігалося у 24 регіонах країни, крім Закарпатської та Рівненської областей і Києва, де зареєстровано природний приріст населення (відповідно 2,1 тис., 844 та 1,9 тис.).

Природний рух населення у 2008 р. характеризувався зростанням народжуваності (на 38 тис. у порівняні з 2007 р.) та скороченням смертності (майже на 8,5 тис.). Всього ж протягом року народилося 510,6 тис. дітей, померло - майже 754,5 тис. осіб, з яких понад 5 тис. - діти у віці до одного року.

Також зафіксовано значну диференціацію рівня народжуваності: від 9 народжених на 1 тис. жителів у Чернігівській області до 15 у Волинській та Рівненській областях.

У 2008 р. спостерігалася тенденція зменшення кількості шлюбів (на 22,7%) та розлучень (на 6,5%). Загалом інтенсивність укладання шлюбів, порівняно з 2007 р., зменшилася із 9% до 7%, а показник розлучень – з 3,8% до 3,6%.

За даними Держкомстату, на кінець 1990 року в Україні проживало 51,94 млн. осіб, у 1991 р. чисельність зросла до 52,06 млн., а в 1992 – до 52,24 млн. Потім пішов спад: 1993 - 52,11 млн., 1994 - 51,73 млн., 1995 - 51,3 млн., 1996 - 50,82 млн., 1997 - 50,37 млн., 1998 - 49,92 млн., 1999 - 49,43 млн., 2000 - 48,92 млн., 2001 - 48,46 млн. осіб.

Згідно з останнім переписом населення України, проведеним 5 грудня 2001 р., в країні проживало 48 млн. 457,1 тис. осіб. У 2002 році було зафіксовано дещо більше 48 млн. осіб, у 2003 - 47,62 млн., а на кінець 2004 року - 47,28 млн.

На 1 грудня 2008 р. в Україні проживало 46,16 млн. осіб.