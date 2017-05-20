У Києві пройшов всеукраїнський "Велодень" (фоторепортаж)

Сьогодні в Києві відбувся «Велодень» - акція велосипедистів, яка пройшла у форматі параду центральними вулицями міст.

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Як повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації, мета акції – привернути увагу до активного, здорового способу життя та підкреслити необхідність створення безпечних і зручних умов для велосипедистів.

З 11:30 до 12:30 автомобільний рух маршрутом параду в центральній частині міста до Поштової площі було перекрито.

Маршрут загальної колони: Софійська площа – вулиця Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вулиця Хрещатик – Бесарабська площа – вулиця Хрещатик – Європейська площа – Володимирський узвіз – Поштова Площа – вулиця Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська – Московської міст – Парк Дружби народів.

Акція продовжилася спортивно-розважальною програмою в Парку Дружби народів.