На Євробаченні замість Руслани повинна була виступити Леді Гага - ЗМІ

Хедлайнером «Євробачення 2017», яке пройшло у першій половині травня у Києві, повинна була стати американська співачка Леді Гага. Про це повідомив Ігор Тарнопольський, продюсер співачки Джамали, передає Karabas Live.

За словами Тарнопольського, йому повідомив про це Стюарт Барлоу, шоу-продюсер «Євробачення 2017», відсторонений від роботи над конкурсом приблизно за місяць до його проведення у квітні цього року.

«Леді Гага давала згоду виступити на «Євробаченні 2017». Щоб забезпечити її приїзд і райдер, потрібно було від 100 до 200 тис. доларів. Я знаю про це від Стюарта Барлоу. Леді Гага повинна була виступати в Києві безкоштовно (як Тімберлейк в минулому році в Стокгольмі), треба було просто забезпечити райдер», - розповів Тарнопольський.

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«Чому безкоштовно? Тому що виступ на «Євробаченні» - це відмінне промо, вихід на величезну аудиторію. Це була можливість показати в Україні її ексклюзивний номер. Але на Леді Гагу не знайшлося 200 тисяч в бюджеті в 30 мільйонів євро. Роль запрошеної зірки віддали Руслані», - додав продюсер Джамали.

Нагадаємо, що 4 травня 2017 року було оголошено, що хедлайнером «Євробачення 2017» в Києві стане Руслана. На фінальному концерті 13 травня вона представила нову пісню «it's Magical».