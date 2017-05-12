Руслана розповіла про свій виступ у фіналі Євробачення-2017: співачка у кольчузі створить "грозу"

Популярна співачка Руслана, котра першою привезла конкурс в Україну, дала розгорнуту прес-конференцію напередодні фіналу Євробачення-2017. Про це повідомляє ТСН.

Руслана заспіває трьома мовами: рідною, англійською та "мовою своїх гір". Довгий час виконавиця збирала натхнення в Карпатах. В результаті, її номер із піснею It's Magical буде дійсно видовищним: зірка постане у 10-кілограмовій кольчузі та створить справжню грозу.

"Я буду говорити про музику та про важливі речі. Оминути події, в яких я була в епіцентрі – неможливо. Я знаю, як багато людей відчувають страждання. Я знаю, що мій виступ є дуже символічним. Знаю, що людей які відчувають страждання, можна вилікувати любов'ю. В 00.00 ми створимо грозу і це зроблено навмисно. Любов – нестримна", - промовила зірка.

Свого часу виступ із Wild dances сколихнув Європу, тож для артистки було важливо віднайти таку композицію, якою б вона могла перевершити гучний успіх.

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"Я вдячна "Євробаченню" за можливість це зробити. Це – великий шанс для України вийти на музичній простір світу. Команда, яка працювала над цим нашим шоу – величезна... Завтра ви побачите інтеграцію Європи в Україну та України в Європу у музиці", - пообіцяла тріумфаторка "Євробачення-2004".

Руслана на МВЦ співатиме у кольчузі вагою десять кілограмів.

"Я виступатиму завтра у кольчузі, плюс 10 кілограм. Я знімалася в цьому костюмі в кліпі. Ми повністю створили справжню грозу. Дуже важко в кольчузі танцювати під дощем. Але думаю, це найлегше, що можна було зробити. Найважчим було пройти ці 12 років та дійти до цього моменту", - зазначає артистка.

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Фінал Євробачення-2017 відбудеться 13 травня о 22:00 в Києві. Організатори оголосили порядок виступів всіх переможців другого півфіналу конкурсу.