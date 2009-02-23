У Херсоні чоловік після сварки спалив себе і дружину

У Херсоні 52-річний місцевий житель після сварки зі своєю 53-річною дружиною облив себе, жінку та будинок бензином і підпалив.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні МНС в області, в результаті пожежі чоловік від опіків загинув на місці події. Його дружина була госпіталізована до обласної лікарні в тяжкому стані з 90% опіків тулуба третього ступеня. Попри всі зусилля лікарів, вона померла.

За даним фактом працівниками Комсомольського РВ УМВС порушено кримінальну справу за ч. ст.115 Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування інциденту. За даними правоохоронців, чоловік та дружина були безробітними і перебували на стадії розлучення.

Трагедія сталася 21 лютого.