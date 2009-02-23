У центрі Дніпропетровська горіли три магазини та ресторан.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Управління МНС у Дніпропетровській області, пожежа виникла вчора у другій половині дня у центрі Дніпропетровська в одному з книжкових магазинів на Театральному бульварі. Згодом вогонь перекинувся на два магазини, ресторан японської кухні та офісні приміщення, розташовані поряд.

Загальна площа пожежі склала 470 квадратних .метрів. Пожежу спецпідрозділи МНС гасили кілька годин. Причина пожежі та збитки встановлюються.

«Люди на пожежі не постраждали», - повідомляє Центр пропаганди обласного управління МНС.