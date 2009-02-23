У Єханурова дали команду не брати усіх підряд призовників

В умовах кризи Міністерство оборони України підвищує вимоги до кандидатів на проходження служби у Збройних силах.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ на презентації видання «Біла книга-2008: оборонна політика України», що відбулася сьогодні у Києві.

Ю.ЄХАНУРОВ, зокрема, спростував інформацію про те, що в умовах фінансово-економічної кризи Міноборони нібито скорочує кількість військовослужбовців контрактної служби.

Як повідомив міністр, на сьогодні Збройних силах служать 53% контрактників.

«Це дуже далеко від тих параметрів, які визначені програмою переходу Збройних сил на професійну основу», - зауважив Ю.ЄХАНУРОВ, додавши, що через недофінансування ці плани будуть переглянуті, але жодного скорочення не відбувається.

У свою чергу, начальник Генерального штабу ЗСУ генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО зазначив, що сьогодні на строкову службу військові комісаріати відбирають лише одного з десяти призовників, тобто тих, які є кращими за своїми якостями для служби в армії.

У зв’язку з цим С.КИРИЧЕНКО підкреслив, що Міноборони висуває вимогу брати на службу за контрактом не гірших кандидатів, ніж призовники строкової служби.

«Не брати усіх підряд, а тих, хто є вищим за рівнем підготовки військовослужбовців строкової служби», - сказав С.КИРИЧЕНКО.