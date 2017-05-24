Українець відрубує голову москалю у формі СС: у Криму окупанти зганьбились із книгою про Другу світову

В анексованому Криму окупанти випустили книгу про Другу світову війну, де використали відомі карикатури радянських часів, йдеться в сюжеті ТСН.

Однак на ілюстраціях замість нацистської свастики, з'явились російські прапори.

Відтак, на малюнку можна побачити, як українець у вишиванці відрубує голову загарбнику-москалю у нацистсій формі.

У мережі вже відреагували на карикатури. Зокрема, блогер Андрій Ходза на своїй сторінці у Facebook написав:

«Це такий лютий він, що я вже пів години реву як гібон. Отже, українське підпілля у Криму наносить черговий удар».

Як повідомляв УНІАН раніше, в окупованому Криму в Ялті невідомі розклеїли листівки з погрозами українським високопоставленим офіцерам, які перейшли на бік РФ. Відповідні фото на своїй сторінці у Facebook опублікував блогер Антон Ходза.

У листівках згадуються екс-адмірал Денис Березовський, колишній генерал Володимир Тоцький і Павло Лебедєв. У "посланнях" "Народного руху Криму" зазначається, що вказаних осіб "чекає розплата".