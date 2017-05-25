На Одещині забудовник перегородив парканом прохід до моря (відео)

13:37, 25 травня 2017
Суспільство
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Забудови стають дедалі ближчими до моря.

В Одеській області забудовник перегородив парканом прохід вздовж моря. Щоправда, металева перепона простояла недовго - наступного дня її зруйнували громадські активісти.

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А поліція, яка прибула за їхнім викликом, заарештувала будівельну техніку. Узбережжя курортного Кароліно-Бугазе невпинно обростає незаконними котеджами.

"Забудови з кожним роком дедалі ближче "підбираються" до моря. Масштаби просто вражають. Й про жодну 100-метрову природоохоронну зону не йдеться", - розповіли журналісти.

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Теги: #забудови на Одещині#море в Одеській області