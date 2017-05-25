У Житомирі цього року випускниками 11-х класів стануть 1 508 учнів, 157 ідуть на золоті медалі

У Житомирі у цьому навчальному році випускниками 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів стануть 1 тис. 508 учнів, з яких претендентами на отримання золотої медалі є 157 учнів, а срібної медалі – 43. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Читайте такожУ Житомирі розпочалося святкування Дня ЄвропиУ минулому році випускниками 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів стали 1 тис. 560 школярів.

Свято останнього дзвоника у Житомирських школах відбудеться 26 травня о 9:00.

«Планується, що участь у святі останнього дзвоника у житомирській загальноосвітній школі № 28, 26 травня о 9:00, візьме перша леді України Марина Порошенко», - повідомляють у міськраді.