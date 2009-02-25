НБУ дозволить гасити валютні кредити за курсом своїх інтервенцій?

Національний банк України (НБУ) має намір продавати банкам валюту для подальшої її реалізації позичальникам - фізособам з метою погашення валютних кредитів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ на прес-конференції в середу.

«Банки нададуть нам інформацію про щоденні терміни погашення валютних кредитів. У план рахунків ми введемо рахунок, за яким ми зможемо це відстежувати і проводити цільові аукціони для погашення кредитів за курсом інтервенцій Нацбанку», - зазначив він.

А.ШАПОВАЛОВ додав, що зараз створено робочу групу, яка вивчить усі моменти такого процесу.

У Нацбанку вважають, що в такий спосіб вдасться ліквідувати ажіотажний попит на готівкову валюту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Нацбанк виходив з інтервенцією - 7,7000/7,9000.