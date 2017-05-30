"Шакали проти левиці": продюсер Лободи заявила про скоре повернення до Одеси
Продюсер Лободи також підтримала Дорна.
Продюсер відомої української співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна назвала шакалами тих, хто зірвав концерт своєї підопічної в клубі Ibiza.
Про це вона написала у своєму Instagram.
"Усе чітко! шакали проти левиці. але Одеса, ми скоро повернемося! вже готуємося до наступного концерту. скоро дату повідомлю! і Ваня Дорн, впевнена, прорветься!" – написала Крапівіна.
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Вона також додала картинку зі словами російського журналіста Михайла Козирєва про те, що всі зриви концертів – "від ненависті".
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 28 травня активісти зірвали концерт Світлани Лободи в Одесі. Після зриву концерту Лободи активісти "Правого сектора" пообіцяли влаштувати "гарячий" прийом Івану Дорну. Пізніше стало відомо, що співак скасував концерт.