В Україні хочуть ввести низку нових правил для водіїв: пити дозволять більше, але й каратимуть жорсткіше

За даними Управління з безпеки дорожнього руху МВС, щодня в Україні ловлять близько сотні нетверезих водіїв. У вихідні дні й по п'ятницях статистика може підскочити і до 150 осіб. Це тільки ті, кого вдалося спіймати. Реальна кількість потенційно небезпечних порушників у рази більша.

Тому в Раді приготували новий пакет пропозицій з боротьби з пияцтвом за кермом серед українських водіїв, передає kp.ua.

Так, ініціативна група нардепів пропонує ввести градацію санкцій залежно від ступеня сп'яніння. Щоб людина з вмістом алкоголю в крові 2,50 проміле несла більш жорстке покарання, ніж водій, у якого виявили, наприклад, 0,3 проміле. Зараз і того, й іншого б'ють гривнею однаково.

Також допустимий поріг алкоголю крові пропонується підняти з 0,2 до 0,5 проміле. Але не для всіх, а тільки для досвідчених водіїв. Медики підтверджують, що людина, яка має великий досвід водіння, менш схильна до впливу алкоголю, коли перебуває за кермом. Але для водіїв, у яких немає як мінімум двох років стажу, повинна залишитися колишня норма.

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Крім того, пропонується дозволити раптові перевірки: на відміну від колишніх ДАІшників - любителів засідок у кущах, нинішні патрульні не можуть безпідставно зупиняти автомобілі. Навіть якщо водій виявився п'яний, суд може анулювати протокол, якщо порушник доведе, що для перевірки не було вагомого приводу. Любителям градуса це грає на руку. На думку авторів напрацювань, поліції потрібно дати право на випадкові перевірки за принципом "коли завгодно й де завгодно". І стимулювати поліцейських до таких перевірок.

Нардепи хочуть запровадити "пункти тверезості": у визначений день і час на дорозі виставляється спеціальний знак і чергують кілька патрулів. Правоохоронці зупиняють машини і перевіряють водіїв.

І пропонується запровадити практику передачі інформації про порушення ПДР страховим компаніям. Чим частіше водій порушує правила, тим дорожче для нього має бути страховка, оскільки така людина являє собою об'єкт ризику.

У Раді вже зареєстрований законопроект про внесення ряду змін до Кодексу про адміністративні правопорушення. Зокрема, пропонується збільшити термін накладання стягнення з 3 до 6 місяців.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Порошенко підписав закон "Про внесення змін до статті 41 закону України "Про дорожній рух" (щодо пріоритетності транспортних засобів, які рухаються по колу)".