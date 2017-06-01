Україна увійшла в десятку країн з найнижчим індексом миролюбності

Україна посіла 154 місце із 163 в "Глобальному індексі миролюбності". Про це йдеться в звіті Лондонського інституту економіки та миру.

Автори рейтингу враховували економічну і політичну стабільність держав, дотримання прав людини, терористичні загрози і збройні конфлікти.

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Найбільш миролюбною країною стала Ісландія, цю позицію вона займає з 2008 року, друге місце цього року дісталося Новій Зеландії, за нею слід Португалія. Далі йдуть Австрія, Данія та Чехія.

Україна посіла у рейтингу 154 місце, при цьому країна-агресор Росія зайняла в рейтингу 151 позицію.

Як повідомляв УНІАН, Україна зайняла 60-е місце в рейтингу найбільш конкурентоспроможних економік.