У рамках прикордонного співробітництва з Білоруссю розпочав роботу контактний пункт "Житомир-Пінськ"

У Житомирі у рамках прикордонного співробітництва України та Республіки Білорусь розпочав роботу перший спільний контактний пункт «Житомир – Пінськ».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник прес-служби Північного регіонального управління Держприкордонслужби України Віктор Вирва.

За його словами, у рамках прикордонного співробітництва України та Республіки Білорусь перший спільний контактний пункт «Житомир – Пінськ» розпочав роботу сьогодні, 1 червня.

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Його створення стало результатом реалізації домовленості керівників обох прикордонних відомств, які у грудні 2016 року підписали відповідний протокол.

«Урочисте відкриття контактного пункту проходило у відеорежимі за участю перших заступників Головних прикордонних уповноважених України та Республіки Білорусь Василя Серватюка та Ігоря Буткевича», - сказав Вирва.

Він додав, що присутні на заході міжнародні експерти високо оцінили результати спільної роботи, також відбувся перший обмін інформаційними повідомленнями.

«Створений у Житомирі контактний пункт функціонуватиме у цілодобовому режимі і стане важливим елементом у сфері інтегрованого управління кордонами», - сказав Вирва.

Він пояснив, що йдеться, серед іншого, про обмін інформацією про порушників, яку отримують як українські, так і білоруські прикордонники.

Вирва уточнив, що сьогодні українські та білоруські прикордонники отримали можливість в онлайн-режимі обмінюватись інформацією про ситуацію на державному кордоні.

«Допомогу у створенні та оснащенні контактного пункту надали представництва ЄС і Міжнародна організація з міграції в Україні та Білорусі в рамках проекту з підвищення ефективності охорони українсько-білоруського кордону», - сказав він.