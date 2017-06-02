70% кримчан мають доступ до українського телебачення - МІП

У Міністерстві інформаційної політики заявляють, що 70% жителів Криму мають доступ до українського телебачення.

Про це повідомила Крим.Реалії виконувач обов'язків міністра інформаційної політики Еміне Джаппарова.

«Бажання окупаційної влади і Кремля – максимально віддалити Крим від світу, щоб була така сіра зона без можливості людей до опору, повне зомбування, повна пропаганда. Єдине, що є, – супутник, і, за нашими оцінками, близько 70% громадян України в Криму мають доступ до супутникових українським ЗМІ. За моєю інформацією, досить велика кількість людей дивляться українські телеканали», – підкреслила вона.

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Під час анексії Криму в 2014 році з медіапростору півострова зникли українські телеканали, замість них почали мовлення російські. Пізніше з півострова на материкову частину України переїхали редакції «Чорноморська» і кримськотатарського каналу ATR. Однак у кримчан залишилася можливість дивитися українські телеканали і слухати деякі радіостанції через супутник.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».