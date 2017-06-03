Сьогодні у Житомирі на зупинках транспорту встановили перші стенди з розкладом руху тролейбусів. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, спеціальними стендами облаштовано три зупинки: «Старий бульвар», «Гідропарк» та «Автовокзал».

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Це пілотний етап реалізації проекту - переможця «Бюджет участі - 2016». Всього у Житомирі буде встановлено 200 таких конструкцій.

«Ми маленькими кроками наближаємось до того, щоб очікування громадського транспорту було прогнозованим і кожен міг бути впевненим, що не варто виходити на півгодини раніше, а чітко знав, коли буде тролейбус. Це дасть житомирянам можливість контролювати графіки руху транспорту, а також планувати поїздки, а не чекати навмання», - цитує прес-служба міськради заступника Житомирського міського голови Дмитра Ткачука.