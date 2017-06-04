Гузар відігравав важливу роль для всього світового українства – Порошенко

Колишній предстоятель Української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар відігравав важливу роль не тільки для УКГЦ, а й для всього світового українства.

Про це президент України Петро Порошенко написав у Twitter.

«Сьогодні ми прощаємось з видатним українцем, великим християнином, унікальною особистістю – Блаженнішим Любомиром Гузаром.

Багатогодинні зустрічі і розмови з ним заряджали твердим оптимізмом. Він був справжнім нащадком Андрея Шептицького та Йосипа Сліпого», - зазначив президент.

Читайте також"Укрпошта" створила штемпель на честь Любомира Гузара

За його словами, блаженніший відігравав важливу роль не тільки для УКГЦ, а й для всього світового українства.

«Вічна пам'ять та земля пухом, Блаженніший Любомире…», - зазначив Порошенко.

Як повідомлялося, сьогодні у Києві в Патріаршому соборі Воскресіння Христового проходить церемонія прощання з Гузаром.

Глава Української греко-католицької церкви у 2005-2011 роках помер 31 травня на 85-му році життя. 2-3 червня з ним прощались у Львові. Чин погребіння Гузара в крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового проведуть 5 червня об 11.00.