Світовий холдинг гральних автоматів шукає в Україні підробки

Найбільший світовий холдинг, що спеціалізується на виробництві гральних автоматів, Novomatic (Австрія) заявляє про початок широкомасштабної кампанії з вилучення в Україні контрафактних гральних автоматів, на яких незаконно використовується товарний знак компанії.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив партнер юридичної і патентної фірми «Грищенко і партнери» Микола АНАСТАСОВ, який представляє інтереси австрійської компанії у судових інстанціях України.

М.АНАСТАСОВ повідомив, що 26 лютого у рамках ряду судових справ, ініційованих компанією Novomatic за сприяння відділу ліцензування Київської міської державної адміністрації, виконавча служба заарештувала і вилучила у гральних закладах Києва 49 підроблених автоматів, на яких використовувався товарний знак австрійської компанії. При цьому 8 автоматів були власноручно знищені власником одного із гральних закладів на знак протесту проти дій виконавчої служби. Автомати вилучалися згідно з відповідним рішенням Господарського суду міста Києва.

«Компанія Novomatic і ми вважаємо це великим успіхом. І ми розглядаємо це як початок широкомасштабної акції, яка реалізовуватиметься на території всієї України», - відзначив юрист.

Водночас, як повідомив представник Novomatic Олександр ЛЕГАТ, претензійна робота в Україні щодо незаконного використовування товарного знаку компанії є частиною широкомасштабної акції, що проводиться компанією на ринку Східної Європи.

«Ми послідовно і цілеспрямовано продовжуватимемо у міжнародному масштабі боротьбу з піратською продукцією», - наголосив він.

О.ЛЕГАТ також відзначив, що ринок України є перспективним для нарощування продажу оригінальної продукції компанії, проте Novomatic поки не планує розвивати тут виробництво.

Довідка УНІАН. Група компаній Novomatic (Австрія) заснована 1980 року. Спеціалізується на виробництві грального устаткування. У 2008 році оборот компанії склав близько 2,5 млрд. євро.