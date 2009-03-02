Президент СБ високо оцінив дії Ющенка

Президент Світового банку Роберт ЗЕЛЛІК високо оцінив дії Президента України Віктора ЮЩЕНКА, спрямовані на консолідацію зусиль усіх органів влади для швидкого та ефективного подолання кризових явищ в українській економіці.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це він сказав у телефонній розмові з В.ЮЩЕНКОМ.

В.ЮЩЕНКО поінформував Р.ЗЕЛЛІКА про результати наради з координації дій усіх органів державної влади та політичних сил у кризових умовах розвитку економіки, на якій було узгоджено проект листа про наміри до Міжнародного валютного фонду. Глава Української держави висловив впевненість, що місія МВФ продовжить свою роботу в Україні вже до кінця поточного тижня.

Також сторони обговорили питання двох позик, які перебувають на розгляді у Світовому банку.

В.ЮЩЕНКО запросив президента Світового банку відвідати Україну із візитом.