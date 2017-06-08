МОЗ закупить більше 10 тисяч коронарних стентів вартістю до $ 150 за штуку

Міністерство охорони здоров'я планує в 2017 році централізовано закупити через міжнародні організації за кошти державного бюджету 2017 року не менш як 10,4 тис. стентів для лікування пацієнтів з гострим коронарним синдромом виробництва компаній Boston Scientific (США) і Balton (Франція, Польща) вартістю від $80 до $150 за штуку (2,1-3,9 тис. грн за поточним офіційним курсом).

Читайте такожМайже 4% населення України потребує психіатричної допомоги - МОЗПро це УНІАН повідомили в Міністерстві охорони здоров'яз посиланням на слова заступника міністра Олександра Лінчевського.

За відомостями пацієнтів ряду державних медичних установ, вартість одного коронарного стента в місті Києві коливається в межах 20-35 тис. грн, що в 10 разів більше від вищевказаної вартості закупівлі стентів через міжнародні організації.

За інформацією МОЗ, у план закупівель на 2017 рік входять стенти без покриття лікарськими препаратами (7,8 тис. штук) і з покриттям лікарськими препаратами (2,6 тис. штук).

Більшість стентів, які буде поставлено в Україну, виробляються американською компанією Boston Scientific, яка входить в п'ятірку (разом з компанією «Метроніка» - виробником стентів Resolute Integrity) найбільш відомих і популярних світових виробників, повністю відповідають очікуванням лікарів, які проводять коронарне стентування, і будуть закуплені за невисокою ціною - не дорожче $80 за штуку (2,1 тис. грн за поточним офіційним курсом).

Частина стентів, які буде закуплено, виробляються компанією Balton (Франція, Польща). Це стенти європейського виробника, які раніше використовувалися в Україні, також відповідають технічним завданням, підготовленим Міністерством охорони здоров'я для тендера, вартістю не більше $150 за штуку (3,9 тис. грн за поточним офіційним курсом).

При цьому в МОЗ наголосили, що стенти компанії Balton (Alex Plus) підходять для імплантації в перші години від початку гострого інфаркту міокарда екстреним пацієнтам, які мають фактори ризику рестенозу після стентування (цукровий діабет, атеросклеротичні бляшки в артеріях малого діаметру).

Також у міністерстві повідомили, що державний бюджет України на 2017 рік передбачає витрати на централізовану закупівлю лікарських препаратів і виробів медичного призначення для закладів охорони здоров'я для лікування пацієнтів із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями в розмірі 400,359 млн грн.

Питання щодо порядку розподілу закуплених стентів між регіонами і контролю їх використання в МОЗ не прокоментували.

Довідка УНІАН. Український кардіохірург, директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я Борис Тодуров у січні нинішнього року виступив з різкою критикою роботи чиновників міністерства і його керівника Уляни Супрун, звинувачуючи їх у зриві держзакупівель за програмою фінансування медичних препаратів і обладнання для лікування серцево-судинних захворювань, які могли врятувати десятки тисяч людських життів.

У відповідь виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що за кошти держбюджету 2015 року, коли стенти закуповувалися через українські фармкомпанії, було закуплено 7179 стентів, при цьому за кошти бюджету 2016 року за участю міжнародних організацій вдасться закупити більш ніж 10 тис. стентів.

Кабінет міністрів 19 квітня ухвалив рішення про закупівлю ліків і медичних виробів у 2017 році через міжнародні організації. Коментуючи рішення, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в 2017 році Україна повинна компенсувати проблеми із закупівлями ліків у минулі роки.