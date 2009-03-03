Fitch знову перегляне рейтинги Нафтогазу: прогноз - негативний

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings помістило довгострокові рейтинги дефолту емітента НАК "Нафтогаз України" в іноземній і національній валюті у список Rating Watch (рейтинг на перегляді) з негативним прогнозом, йдеться у повідомленні агентства. У середині лютого Fitch знизив довгострокові рейтинги "Нафтогазу" до рівня "В-" з "В" услід за зниженням суверенних рейтингів України з рівня "B+" до "B". Рейтинги компанії залишили одним рівнем нижче за суверенний рейтинг з урахуванням прогнозованої держпідтримки.

РІА “Новости”